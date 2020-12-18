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لبنان
استقالة مسؤول العلاقات الديبلوماسيّة في "التيّار": مهمة شبه مستحيلة!
Lebanon 24
18-12-2020
|
11:21
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أعلن المسؤول عن العلاقات الديبلوماسيّة في "التيّار الوطني الحر"، ميشال دي شادارفيان، استقالته من منصبه، معتبراً أنّ مهمته "أصبحت شبه مستحيلة، في ظل التناقضات والشطحات والحسابات الخاصة والشخصية".
وقال في بيان نشرته قناة "الجديد": "لما كانت مسؤوليتي النضالية في التيار الوطني الحر، كمسؤول عن العلاقات الدبلوماسية، تقتضي التفاعل مع جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، من اجل توضيح مبادئ التيار واهدافه والدفاع عنها والمساهمة في السعي إلى تحقيقها".
وأضاف: "وبعدما أصبحت هذه المهمة شبه مستحيلة، في ظل التناقضات والشطحات والحسابات الخاصة والشخصية، المغايرة مع كل المبادئ التي أرساها العماد عون".
وتابع: "ولما تحول هذا الواقع موضوع انتقاد دائم لسياسات التيار الوطني الحر، من قبل كل أعضاء السلك الدبلوماسي الموجود في لبنان، بما يجعل من مسؤوليتي مهمة عبثية".
وختم ميشال دي شادارفيان: "وانسجاماً مع ضميري ومبادئي الوطنية والعونية الحرة، أرى من واجبي أن استقيل من المهمة التي تحملتها منذ ثلاثين عاماً اَي من عام 1990 بشكل غير رسمي، ومنذ 2005 بشكل رسمي، كمسؤول عن العلاقات الدبلوماسية في "التيار الوطني الحر"، وأتمنى لمن سيستلم هذا المنصب من بعدي كل التوفيق في هذه المهمة الصعبة".
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