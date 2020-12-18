قطع المياه عن كفرنبرخ ودير القمر والمناصف في الشوف

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الساعات الأخيرة أدت إلى انزلاق التربة في منطقة شويا كفرنبرخ وتضرر خطوط نقل المياه التي تغذي قرى المناصف في الشوف وبلدتي كفرنبرخ ودير القمر.لذلك اضطرت المؤسسة إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة، وقد بدأت تصليح القساطل المتضررة لتعود التغذية بالمياه إلى طبيعتها عند انتهاء التصليحات في أقرب وقت ممكن.