بعد العثور على جثة مسنّ في طرابلس.. توضيح من قوى الأمن

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 15-12-2020، جرى تعميم صورة ابراهيم محمد جميل زعبي (مواليد عام 1936، سوري)، الذي خرج من منزل ابنه الكائن في محلة أبي سمراء - طرابلس، الى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد. وهو يُعاني من مرض "الزهايمر".

بعد أن تمّ العثور على جثّته بتاريخ 17-12-2020، تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر العثور عليه مقتولاً ومكبّل اليدَين.

يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح أنَّ هذا الخبر عارٍ من الصّحة، وأنّ الوفاة طبيعية".