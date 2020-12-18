احتراق مطعم في طرابلس

اندلع حريق داخل مطعم سناك في منطقة التل.



وقد ارتفعت سحب الدخان في المكان وتضرر المطعم من الداخل حيث توجهت فرقة من فوج اطفاء طرابلس الى المكان وتعمل على اخماده.