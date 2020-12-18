لبنان

احتراق مطعم في طرابلس

Lebanon 24
18-12-2020 | 12:28
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اندلع حريق داخل مطعم سناك في منطقة التل.

وقد ارتفعت سحب الدخان في المكان وتضرر المطعم من الداخل حيث توجهت فرقة من فوج اطفاء طرابلس الى المكان وتعمل على اخماده.
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حريق

التل

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