لبنان

بعد تعليقه "مهمة "شبه مستحيلة".. "التيار الوطني" يعلق على استقالة مسؤول لديه

Lebanon 24
18-12-2020 | 12:35
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صدر عن أمانة السر في التيار الوطني الحر ما يلي: 
 
في اطار اعادة هيكلة وتوزيع المسؤوليات في التيار، خاصة في ما يتعلّق بإعادة توزيع الأدوار في العلاقات مع الآخرين من احزاب ومراجع وسفارات، قدّم السيد ميشال دو شدرفيان أمس الى رئيس التيار استقالته من لجنة العمل الدبلوماسي في مكتب نائبة الرئيس للشؤون السياسية وقد قُبلت استقالته وتمّ شكره على كل جهوده السابقة.
 
 
وكان أعلن المسؤول عن العلاقات الديبلوماسيّة في "التيّار الوطني الحر"، ميشال دي شادارفيان، استقالته من منصبه، معتبراً أنّ مهمته "أصبحت شبه مستحيلة، في ظل التناقضات والشطحات والحسابات الخاصة والشخصية". 
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