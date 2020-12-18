اغلاق مكتب الاونروا في بيروت لمدة ساعة.. تقليص خدمات

عمد عضو اللجنة الشعبية في مخيم عين الحلوة عدنان الرفاعي الى اغلاق المكتب الرئيسي للاونروا في بيروت لمدة ساعة في رسالة احتجاجية على تقليص خدماتها، ولحثها على تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، معتبرا "ان سياسة تقليص الخدمات هي باطار افراغ الوكالة من مضمونها، وانهاء الهدف الذي تأسست من اجله، وهو دعم اللاجئين الى حين عودتهم الى فلسطين، معتبرا "ان ما يجري يهدف لانهاء القضية الفلسطينية، وتهجير وتوطين الفلسطينيين، وهذا الامر مرفوض كليا" .