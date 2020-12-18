اوجيرو تستبدل رمز الهاتف الأرضي 0 بالرمز 2.. اليكم التفاصيل

أعلنت هيئة "أوجيرو" أنه سيعتمد الرمز المحلي 2 للمشتركين الهاتفية التي يتم برمجتها على شبكة IMS بحيث سيصبح الترقيم الجديد لمشتركي شبكة IMS على الشكل التالي:

من داخل لبنان 02 بدل 01 مثلاً، ومن خارج #لبنان 009612.





وأوضح حواط أن "هذه الخطوة تدخل ضمن اطار الاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتحديثه والانتقال إلى تقنيات التحول الرقمي وتقنية التشغيل الثلاثي (الصوت والفيديو والبيانات) في جميع المناطق اللبنانية لا سيما تلك التي لا تتوفر فيها الشبكات النحاسية".



وأشار إلى أنه "انطلاقا من خطة تطوير هذه الشبكة لتتماشى مع التقنيات الجديدة، ستعمل فرق أوجيرو على نقل خطوط مشتركي شبكة الألياف الضوئية الحديثة FTTX تدريجيا إلى منصة الـIMS مما يؤمن لهم خدمات صوتية عالية الجودة ويتم وضع المقسمات الهاتفية القديمة PSTN تباعا خارج الخدمة".



ولفت حواط إلى أنه "يمكن للمواطنين خارج تغطية الشبكة النحاسية والذين سوف يتم ربطهم بشبكة الألياف الضوئية، الاستفادة من هذه الخدمات العالية الجودة من دون الحاجة إلى المقسمات الهاتفية القديمة PSTN أو الشبكات النحاسية المرتبطة بها. وسيتم تحديث أرقام اتصال المشتركين على شبكة الألياف الضوئية تدريجيا جراء الانتقال إلى منصة الـIMS من خلال استبدال رمز 0 برمز 2 كما سيتم إعلامهم بذلك مسبقا".



وأوضح أنه "سيتابع مع جميع المعنيين خطة تحديث شبكة الاتصالات الأرضية الحالية".

وأصدر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس طلال حواط القرار 1/666 "ترقيم للمشتركين على شبكة IMS وذلك في إطار تنفيذ مشروع FTTX و LTE الذي يقضي بنقل المشتركين تدريجيا من السنترالات القديمة الي شبكة IMS والابدال التدريجي للرمز(0) بالرمز (2) لمشتركي الشبكة الثابتة.وأوضح حواط أن "هذه الخطوة تدخل ضمن اطار الاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتحديثه والانتقال إلى تقنيات التحول الرقمي وتقنية التشغيل الثلاثي (الصوت والفيديو والبيانات) في جميع المناطق اللبنانية لا سيما تلك التي لا تتوفر فيها الشبكات النحاسية".وأشار إلى أنه "انطلاقا من خطة تطوير هذه الشبكة لتتماشى مع التقنيات الجديدة، ستعمل فرق أوجيرو على نقل خطوط مشتركي شبكة الألياف الضوئية الحديثة FTTX تدريجيا إلى منصة الـIMS مما يؤمن لهم خدمات صوتية عالية الجودة ويتم وضع المقسمات الهاتفية القديمة PSTN تباعا خارج الخدمة".ولفت حواط إلى أنه "يمكن للمواطنين خارج تغطية الشبكة النحاسية والذين سوف يتم ربطهم بشبكة الألياف الضوئية، الاستفادة من هذه الخدمات العالية الجودة من دون الحاجة إلى المقسمات الهاتفية القديمة PSTN أو الشبكات النحاسية المرتبطة بها. وسيتم تحديث أرقام اتصال المشتركين على شبكة الألياف الضوئية تدريجيا جراء الانتقال إلى منصة الـIMS من خلال استبدال رمز 0 برمز 2 كما سيتم إعلامهم بذلك مسبقا".وأوضح أنه "سيتابع مع جميع المعنيين خطة تحديث شبكة الاتصالات الأرضية الحالية".

وحسب الهيئة ستبرمج الأرقام الجديدة على الشبكة، وتستعمل لهذه الغاية مجموعات الأرقام المخصصة حالياً لمشتركي الهاتف الثابت، مع إبدال الرمز 0 بالرمز 2، ومع الإبقاء على التوزيع المنطقي الحالي للأرقام.



وستصبح الرموز على الشكل التالي: 21، 24، 25، 26، 27، 28، 29، بدلاً من 01، 04، 05، 06، 07، 08، 09.