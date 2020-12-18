لبنان

بلدية بزيزا: اصابة جديدة ترفع العدد الى 8

Lebanon 24
18-12-2020 | 13:04
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أعلنت بلدية بزيزا الكورة في بيان "تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة من البلدة، وهي بصحة جيدة ولا تعاني من اية اعراض ، ليصبح بذلك العدد الاجمالي 8 اصابات"، وتمنت على" الاهالي التقيد دائما بالاجراءات الوقائية".

واعلنت البلدية انه "لا يمكن لأي مصاب بكورونا أن يخفي إصابته عنها او أن يتغاضى عن ابلاغها بها، وذلك لأن البلدية تتبلغ الاصابات جميعها من قبل الوزارة فعاجلا ام آجلا سنعلم بها"، كما ذكرت "ان الاسماء ضمن الرسائل التي نرسلها امر ضروري، لأن عدم ذكرها يشكل تساؤلات عند الاهالي، وبالتالي فإن هذه الطريقة معتمدة من قبل كل البلديات في لبنان وليس بلدية بزيزا وحدها لذلك نطلب تفهم الامر".

وقالت:"من المعيب ان نتعامل مع الفيروس وكأنه آفة أو خطيئة لأن الجميع معرض للاصابة فنرجو التصرف بوعي حيال هذا الامر، وعلى جميع المصابين التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية، وستسير البلدية دوريات للتأكد من التزامهم الاجراءات المطلوبة".
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