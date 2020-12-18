الاسمر: نؤكد حق مستخدمي وعمال مياه لبنان الجنوبي بالحصول على مستحقاتهم

أصدر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر البيان الآتي:



"حيث أن معالي وزير الطاقة الأستاذ ريمون غجر أكد مرارا حق جميع المؤسسات العامة الخاضعة لسلطة ووصاية الوزارة من مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة مياه لبنان الشمالي ومؤسسة مياه البقاع ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في الحصول على منحة الإنتاج مع مراعاة المواد 81 و86 من نظام قانون الموازنة لعام 2019، وحيث أن هذه المؤسسات قد حصلت تباعا على مستحقاتها، نؤكد كإتحاد حق مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بالحصول على مستحقاتهم من هذه المنحة، وأن أي تلكؤ بالدفع يعد مساسا بحقوق هؤلاء المستخدمين خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ونؤكد أيضا وقوف الاتحاد الى جانب المستخدمين في أي تحرك يلجأون إليه للحصول على حقوقهم".