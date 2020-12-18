عناصر أمن الدولة تنتشر في جبيل

وزعت عناصر مكتب امن الدولة في جبيل، الكمامات على المواطنين في سيارتهم وعلى المارة في الشارع العام في المدينة، وحضتهم على وضعها والتزام الارشادات الوقائية حفاظا على سلامتهم، وخصوصا في فترة الاعياد للحد من انتشار فيروس كورونا.