لبنان

سرقة مجوهرات من منزل بحوالي 11 الف دولار

Lebanon 24
18-12-2020 | 13:48
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ادعى امام نقطة القلعية المدعو م. ن. (لبناني) ضد مجهول بجرم سرقة مجوهرات من منزله الكائن في بلدة القليعة تقدر قيمتها بحوالي 11 الف دولار اميركي.
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سرة

مجوهرات

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