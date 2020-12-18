قوى الامن تحيي يوم الشرطة العربية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

"لمناسبة "يوم الشرطة العربية" الذي يصادف في الثامن عشر من شهر كانون الأول من كل عام، أحيت قوى الأمن الداخلي هذه المناسبة في معهد قوى الأمن - عرمون، حيث تلا العقيد المهندس حسين الحاج شحادة المساعد الثاني لقائد المعهد العميد أحمد الحجار، على العناصر، رسالة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، والتي تمحورت حول جهود عناصر الشرطة العربية المبذولة لمكافحة الجريمة بكل أنواعها، في ظروف إستثنائية، وفي ظل تفشي فيروس كورونا.

كذلك تضمنت الرسالة تقديرا للانجازات الكبيرة ألتي تحققت منذ أكثر من خمسة عقود من التعاون الأمني العربي المشترك".