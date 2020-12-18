عائلة أمهز تبرأت من مرتكب جريمة الضاحية

عقدت عائلة امهز اجتماعا في حسينية بلدة نبحا، استنكرت خلاله الحادث الأليم الذي شهدته ضاحية بيروت الجنوبية وأدى الى سقوط ضحيتين، وصدر عن المجتمعين البيان التالي:

"نحن عشيرة آل أمهز، لقد هالنا وأفجعنا ما قام به أحد أبناء العشيرة من جريمة نكراء بحق أخوينا من عشيرتي آل مشيك وآل حمية، وإننا نستنكر ونشجب بأشد العبارات والمعاني هذه الجريمة البشعة بغض النظر عن أسبابها، ونعتبرها عمل فتنة وتفرقة، ولن نسمح أن تدمر هذه الجريمة المرفوضة علاقتنا الأخوية مهما كلف الأمر".

ودعا آل أمهز الأجهزة الأمنية والقضائية كافة إلى "القيام بواجباتها، وما هو مطلوب منها بأسرع وقت ومن دون تلكؤ، وبخاصة أننا لا نغطي هذه الجريمة ولا مرتكبها ولا المتدخل فيها ولا المتستر عنها بأي شكل من الأشكال حرصا على وحدتنا في البقاع وفي كلّ لبنان، وألا يتحمل وزر هذه الجريمة النكراء من لا علاقة له بها، ليكون دور العقل والحكمة سيد الموقف والتصرف".

وختم البيان: "نتقدم من أهلنا آل حمية وآل مشيك بأحر التعازي، وأن يلهم ذوي المغدورين الصبر والسلوان، وأن يتغمدهما الله تعالى بواسع رحمته وفسيح جناته، وأن يحمينا جميعا من شرور الفتنة والفرقة، وأن نبقى دائما في قولنا وعملنا بما يرضي الله جل شأنه، وعملا بالشرع والاتفاق الضمني بين عائلات وعشائر منطقة بعلبك الهرمل، فإننا نتبرأ منه ونهدر دمه".