مكتب الجميل ينفي إعطائه أي تصريح لوسيلة اعلامية اسرائيلية

نفى المكتب الاعلامي للرئيس أمين الجميل في بيان، أن يكون الرئيس الجميل قد أعطى أي مقابلة أو تصريح لأي وسيلة اعلامية اسرائيلية، ويرى في الخبر الذي تتداوله بعض مواقع التواصل "دسا رخيصا لا يستحق التوقف عنده".