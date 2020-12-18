اطلاق نار في التبانة.. والسبب "بسطة" في سوق الاحد

اقدم المدعو "م.ح" على اطلاق النار بإتجاه "ا.ح." في منطقة التبانة في طرابلس بعد خلاف على "بسطة" في سوق الاحد.



وقد فرّ مطلق النار في حين طوق الجيش اللبناني المكان ويعمل على ملاحقة مطلق النار.