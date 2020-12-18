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لبنان
اطلاق نار في التبانة.. والسبب "بسطة" في سوق الاحد
Lebanon 24
18-12-2020
|
15:08
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اقدم المدعو "م.ح" على اطلاق النار بإتجاه "ا.ح." في منطقة التبانة في طرابلس بعد خلاف على "بسطة" في سوق الاحد.
وقد فرّ مطلق النار في حين طوق الجيش اللبناني المكان ويعمل على ملاحقة مطلق النار.
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