إليكم أسعار بعض الأدوية قبل رفع الدعم وبعده (صورة)

انتشرت صورة متداولة لاسعار بعض الأدوية قبل وبعد رفع الدعم.

وكان نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة قال للـmtv: "لن يُرفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة بينما الأدوية الأخرى التي تؤخذ لفترة وجيزة يتمّ رفع الدعم عنها بشكلٍ جزئي".