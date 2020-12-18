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لبنان
إليكم أسعار بعض الأدوية قبل رفع الدعم وبعده (صورة)
Lebanon 24
18-12-2020
|
14:44
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انتشرت صورة متداولة لاسعار بعض الأدوية قبل وبعد رفع الدعم.
وكان نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة قال للـmtv: "لن يُرفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة بينما الأدوية الأخرى التي تؤخذ لفترة وجيزة يتمّ رفع الدعم عنها بشكلٍ جزئي".
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