لبنان

إليكم أسعار بعض الأدوية قبل رفع الدعم وبعده (صورة)

Lebanon 24
18-12-2020 | 14:44
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انتشرت صورة متداولة لاسعار بعض الأدوية قبل وبعد رفع الدعم.
 
وكان نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة قال للـmtv: "لن يُرفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة بينما الأدوية الأخرى التي تؤخذ لفترة وجيزة يتمّ رفع الدعم عنها بشكلٍ جزئي".
 
 
 
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