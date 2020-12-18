خلية الازمة في اتحاد جبل عامل: 4 حالات جديدة

أصدرت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون التقرير اليومي

عن مستجدات كورونا. وبناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات سجل اليوم:

حالات جديدة: 4 حالات: 2 الطيبة، 2 دبين.

حالات وافدة : لا يوجد

حالات الشفاء :5 حالات: 2 ديرسريان، 2 كفركلا، 1 الخيام .

حالات الوفاة: لا يوجد.

اضاف التقرير:"ان عدد المصابين في قرى الاتحاد، و منذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 810 إصابة، و 662 حالة شفاء و25 حالة وفاة، يوجد حاليا قيد المتابعة 94 حالة مصابة مؤكدة مخبريا 91 منهم قيد الحجر المنزلي و 3 في المستشفى ".

وذكرت خلية الازمة "انها المخولة باصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا، آملة من الاهالي "عدم الانجرار وراء اي خبر لا يصدر عنها".

ونبهت الى" ضرورة التزام كافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية حفاظا على صحة الجميع ".