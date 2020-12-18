لجنة الازمات في الكورة: 47 حالة ايجابية

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة في بيان، "تسجيل 47 حالة إيجابية جديدة في الكورة موزعة على الشكل الآتي :



النخلة وحارة الخاصة: 6

راسمسقا: 13

المجدل:1

بتوراتيج:2

عابا:3

دده:1

قلحات:1

برسا: 7

بزيزا:1

كوسبا:1

عفصديق:1

كفرحزير:1

أنفه:1

قيد التحقق:8



ودعت اللجنة الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا وضع الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس، وحفاظا على السلامة العامة". كما ناشدت المصابين " وجوب التزام الحجر المنزلي، تحت طائلة المسؤولية " متمنية لهم الشفاء العاجل" .