بلدة حقل العزيمة - الضنية: 6 إصابات

أعلنت خلية الازمة في بلدة حقل العزيمة - الضنية في بيان، عن "تسجيل 6 اصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اليومين الماضيين بين المقيمين وغير المقيمين في البلدة".

وتمنت الخلية من جميع المصابين والمخالطين "التزام الحجر المنزليو تبليغ خلية الأزمة بغية متابعة حالتهم الصحية".