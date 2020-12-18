لبنان

العسكرية أنزلت حكما بالاشغال الشاقة في حق منتمين لمجموعة ارهابية

Lebanon 24
18-12-2020 | 16:22
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكما قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات، في حق الفلسطيني مصطفى سلون، وسنتين في حق الفلسطينيين نضال حجير وجلال حجير (موقوفان)، والاشغال الشاقة المؤبد غيابيا في حق المتهمين الفارين من وجه العدالة عمر عيسى وعمر شريدي وعبد العزيز حمود، وتجربدهم جميعا من حقوقهم المدنية. وأدانتهم بجرائم الانتماء الى مجموعة ارهابية مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وعلى خوض معارك عسكرية ضد الفصائل الفلسطينية المخاصمة لها داخل مخيم عين الحلوة.

وبرأت المحكمة المتهم ابراهيم حجير لعدم كفاية الدليل وكفت التعقبات عن المتهم ساري حجير بسبب سبق الملاحقة.
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