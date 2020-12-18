المجذوب يحدد عطلة اعياد الميلاد ورأس السنة والميلاد بهذه المدارس والثانويات..

اعلن وزير التربية طارق المجذوب عطلة اعياد الميلاد ورأس السنة والميلاد لدى الطوائف الارمنية في المؤسسات التربوية الخاصة.



وحدد تعطيل الثانويات والمدارس والمهنيات الخاصة ابتداء من صباح يوم الاربعاء 23-12-2020 حتى مساء يوم الاربعاء 6-1-2021 ضمناً.