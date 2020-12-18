لبنان

المجذوب يحدد عطلة اعياد الميلاد ورأس السنة والميلاد بهذه المدارس والثانويات..

Lebanon 24
18-12-2020 | 16:32
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اعلن وزير التربية طارق المجذوب عطلة اعياد الميلاد ورأس السنة والميلاد لدى الطوائف الارمنية في المؤسسات التربوية الخاصة.

وحدد تعطيل الثانويات والمدارس والمهنيات الخاصة ابتداء من صباح يوم الاربعاء 23-12-2020 حتى مساء يوم الاربعاء 6-1-2021 ضمناً.
 
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