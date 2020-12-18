لبنان

باسيل بعد لقائه الراعي: توافقنا على ضرورة تشكيل الحكومة

Lebanon 24
18-12-2020 | 16:42
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قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي: "تشرفت بتلبية دعوة البطريرك الراعي لأنه يحمل هم اللبنانيين والحكومة، وعرضنا للموضوع الحكومي من خلفية الرغبة في أن يكون هناك حكومة، وتوافقنا على المواضيع كافة وضرورة تشكيلها بسرعة".

اضاف: "توافقنا على أن تكون الحكومة قادرة على تحقيق الإصلاح وعلى المعايير الواحدة في التأليف. ولليوم لم نضع أي شرط أو مطلب سوى التعامل بالتساوي والتأليف على أساس الدستور والتوافق الوطني".

وتابع: "كما عرضنا لموضوع مرفأ بيروت ولضرورة وجود الشفافية في التحقيق، ومن حق اللبنانيين أن يعرفوا لماذا جاءت هذه المواد الى لبنان ومن استعملها ومن سرقها ومن أهمل في السماح بإبقائها وكيف انفجرت؟. وتطرقنا ايضا الى السياسات التي تؤدي الى تهجير المسيحيين وكيفية مواجهتها".

وختم: "مهما عانينا يمكننا النهوض من جديد، على أمل أن يتمكن لبنان من الخروج من محنته".
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