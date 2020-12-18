القاضية عون تتقدم بشكوى بحق اللواء عثمان والعميد صالح.. بهذه التهمة

تقدمت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بشكوى لدى القاضي نقولا منصور بحق المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والعميد حسين صالح بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفي وذلك بعدما منعت المديرية العامة لقوى الأمن، مفرزة الضاحية من معاونة عون في تحقيقات الدولار المدعوم.