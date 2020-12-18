الى السائقين.. ممنوع المرور ليلاً على المسلك الغربي لنفق سليم سلام

صـــدر عـن المديريـة العامـة لقــــوى الأمــن الداخلي ـ شعبـــــة العلاقـــــات العامة البلاغ التالي:اعتباراً من الساعة 22.00 من مساء اليوم الجمعة 18-12-2020 ولغاية الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تنظيف جدران المسلك الغربي من نفق سليم سلام، (المتّجه من رياض الصلح نحو المدينة الرياضية).ستؤدي هذه الأعمال إلى منع المرور على المسلك المذكور، طيلة فترة الأشغال، وتحويل السير إلى جانب النفق.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.