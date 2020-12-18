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لبنان
اعلام القوات: خبر اعطاء جعجع مقابلة لمحطة اسرائيلية كاذب وسندعي على مفبركيه
Lebanon 24
18-12-2020
|
17:14
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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي: "نشرت بعض المواقع المشبوهة خبرا مفاده أن رئيس الحزب سمير جعجع أعطى مقابلة لمحطة إسرائيلية "KAN 11".
يهم الدائرة الإعلامية أن تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر، وتؤكد أنها ستدعي على هذه المحطة والمواقع والحسابات المشبوهة وعلى كل من ساهم في فبركة هذه الكذبة ونشرها وتعميمها".
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