14
o
بيروت
14
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بيروتي والرامي نوها بقرار تمديد ساعات العمل
Lebanon 24
18-12-2020
|
18:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
اصدر الامين العام لاتحادات النقابات السياحية النقيب جان بيروتي ورئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري النقيب طوني الرامي بيانا مشتركا، إثر صدور قرار اللجنة الوزارية الرامي بالسماح للقطاع السياحي بفتح ابوابه وتمديد ساعات العمل فيه، فاعتبرا انه "مد القطاع السياحي بجرعة اوكسيجين في موسم الأعياد"، وشكرا "كل من سعى للوصول الى هذا القرار وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء".
وذكر النقيبان "السادة الزملاء اهل السياحة وام الصبي، بضرورة الالتزام التام بالمعايير الصحية والوقائية كافة، لأنه اعتبارا من هذه اللحظة اصبح موجب "التضامن السياحي" يقع على عاتقهم، فأي اهمال او تقاعس او خطأ يحصل في اي مؤسسة عن قصد او عن غير قصد، سوف يضر بباقي الزملاء ويعيد باقي المؤسسات الى نقطة الصفر. فجميع الزملاء على علم ويقين بأننا لم نترك وسيلة الا واستعملناها، ولم نترك بابا الا وطرقناه ولم نجد اي ابتكارا الا وطورناه بهدف الوصول الى هذه النتيجة المرجوة، حتى فرغت جعبتنا مما يمكن ان نقوم به اكثر مما سبق، فمن هنا وصاعدا باتت المسؤولية مشتركة، وعلى الجميع الالتزام لنشر الصورة الحضارية والايجابية عن القطاع، كي يشعر الرواد والزبائن بالطمأنينة لأن المؤسسات اللبنانية طبقت المعايير، ونقل هذه الصورة الى الخارج، وبأن اماكن السهر وخصوصا في ليلة رأس السنة اكثر امانا من المنازل والشاليهات المكتظة ومن اماكن التجمعات، وكي نؤكد للعالم اجمع إن القطاع السياحي لا دخل له بزيادة عدد الاصابات، وكي لا يخسر القطاع المعارك الضروس التي خضناها والنجاح الذي اثمرته لنستمر، وكي لا نعيد عقارب الساعة الى الوراء"، وطالبا "كل السلطات الأمنية بأن تضرب المخالفين بيد من حديد على الأراضي اللبنانية كافة من دون استثناء حفاظا على العدالة التجارية".
وختم النقيبان بيروتي و الرامي: "الجميع امام امتحان، واننا نعتمد اولا وآخرا على حس المسؤولية الفردية والجماعية لأهل السياحة وادراكهم ووعيهم، ليثبتوا بأنهم على قدر التعهدات والضمانات الشخصية التي قطعناها، متمنين للجميع موسما ناجحا بالرغم من الظروف الصعبة كافة، آملين ان تكون السنة المقبلة حاملة الازدهار والنجاح والتقدم لكل الزملاء ولعائلاتهم ولمؤسساتهم".
تابع
الأكثر قراءة
فقدت الكثير من وزنها.. ليلى عبداللطيف تتوقع للـ2021: مجاعات واغتيالات ورؤساء لن ينجوا من "كورونا"! (فيديو)
Lebanon 24
فقدت الكثير من وزنها.. ليلى عبداللطيف تتوقع للـ2021: مجاعات واغتيالات ورؤساء لن ينجوا من "كورونا"! (فيديو)
12:00 | 2020-12-18
18/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت من مسافر إيصال حقيبتها إلى الطائرة.. فحصل ما لم يكن في الحسبان
Lebanon 24
طلبت من مسافر إيصال حقيبتها إلى الطائرة.. فحصل ما لم يكن في الحسبان
19:16 | 2020-12-18
18/12/2020 07:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء على ارتفاعه.. إليكم تسعيرته
Lebanon 24
دولار السوق السوداء على ارتفاعه.. إليكم تسعيرته
09:45 | 2020-12-18
18/12/2020 09:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نضال الأحمدية تكشف أسرارًا حول هيفا وابنتها: "بلا مخّ" (فيديو)
Lebanon 24
نضال الأحمدية تكشف أسرارًا حول هيفا وابنتها: "بلا مخّ" (فيديو)
09:00 | 2020-12-18
18/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام 2020 الأخيرة.. صندوق المفاجآت السعيدة لمواليد 5 أبراج!
Lebanon 24
أيام 2020 الأخيرة.. صندوق المفاجآت السعيدة لمواليد 5 أبراج!
15:00 | 2020-12-18
18/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:58 | 2020-12-19
الدولارات العراقية
04:45 | 2020-12-19
دفعة جديدة من العقوبات
04:40 | 2020-12-19
ارجاء اجتماع لجنة الأمناء في البنك الدولي
04:38 | 2020-12-19
شقيق نعيم قاسم والوزارة الخدماتية
04:27 | 2020-12-19
المجلس الأعلى اللبناني - السوري
01:09 | 2020-12-19
الراعي حريص على تسريع عملية تشكيل الحكومة
فيديو
شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)
18:00 | 2020-12-18
19/12/2020 05:16:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
15:00 | 2020-12-17
19/12/2020 05:16:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
19/12/2020 05:16:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact