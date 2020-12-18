لبنان

"كورونا" يواصل انتشاره في المناطق.. إليكم الجديد

Lebanon 24
18-12-2020 | 21:06
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يستمر فيروس "كورونا" المستجد بالانتشار في مناطق لبنانية عديدة، في وقتٍ بلغ العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس على صعيد لبنان 154944.
 
 
وأعلنت خلية الأزمة في بقرزلا في بيان : عن تسجيل حالتين إيجابيتين جديدتين بفيروس كورونا من أبناء البلدة ، وتسجيل حالة رمادية ، وهم جميعا من نفس العائلة، ويلتزمون الحجر المنزلي.
 
وذكرت الخلية أن العدد الإجمالي للاصابات في البلدة الى 40 حالة.
 

من جهتها، وزعت بلدية الحدت بيانا تضمن التقرير اليومي عن تطور الوضع الوبائي في الحدت حتى اليوم الجمعة جاء فيه: 9 حالات شفاء، 22 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، من بينهم 6 إصابات من المخالطين، 132 مجموع الحالات الايجابية النشطة قيد المتابعة و 152 مخالطاً في الحجر المنزلي الالزامي.
 
 
 
بدورها، أعلنت بلدية النخلة وحارة الخاصة في قضاء الكورة ببيان، "وجود 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أن "المصابين يلتزمون مع عائلاتهم الحجر المنزلي، وأن هناك 3 حالات تماثلت للشفاء".
 
 
ومع هذا، سجلت لجنة الترصد و التتبع في الهرمل اليوم 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا بالاضافة الى حالتي وفاة.
 
 
 
كذلك، أعلنت لجنة الصحة في بلدة السكسكية في بيان عن ثبوت حالتين جديدتين بكورونا، فضلاً عن تسجيل 4 حالات شفاء.
 
 
 
وسجلت بلدية منيارة واللجنة الصحية في البلدة إصابة إيجابية جديدة واحدة اليوم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالة شفاء. 
 
 
 
من جهتها، أعلنت خلية الازمة التابعة لوكالة داخلية المتن الاعلى في الحزب التقدمي الاشتراكي عن تسجيل 25 إصابة جديدة بـ"كورونا"، وجاءت على النحو التالي: بعلشميه 8، العبادية 7، رأس المتن 4، بتخنيه 3، حمانا 2، صليما 1.
 
 
وبلغ مجموع الإصابات بوباء كورونا لليوم الجمعة 18/12/2020 في قضاء بنت جبيل ثماني إصابات 8، وذلك بحسب التقرير الوارد من طبيب الرصد الوبائي، استناداً إلى خلية الأزمة (طبابة القضاء - اتحاد بلديات بنت جبيل -اتحاد بلديات القلعة).
 
 
ومع هذا، أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، تسجيل 62 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرة إلى أنّ عدد المصابين بالقضاء ارتفع إلى 4152 مصاباً. 
 
 
كذلك، سجلت خلية الأزمة في بلدية رحبة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء ثمانية مصابين. وبذلك يتراجع عدد المصابين إلى 9 فقط.
 
 
بدورها، أعلنت بلدية البابلية تسجيل 3 حالات كورونا جديدة، مشيرة إلى أنّ عدد الحالات الإيجابية المؤكدة في البلدة ارتفع إلى 26 إصابة. 
 
 
ومع هذا،  أعلنت خلية الأزمة في بلدية شكا عن ظهور 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين أهالي البلدة
 
 
 
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