قوى الامن : كرمال تعيد بامان ما تنسى الارشادات الوقائية

غردت قوى الامن الداخلي عبر حسابها على موقع " تويتر" :" كرمال تعيد بأمان وما يجي الدور عليك وتسبب بإنتشار الوباء، ما تنسى الإرشادات الوقائية.



وارفقت التغريدة بهاشتاغ #بالالتزام_منعيد_بأمان #قوى_الامن #لبنان.