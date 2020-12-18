لبنان

قوى الامن : كرمال تعيد بامان ما تنسى الارشادات الوقائية

Lebanon 24
18-12-2020 | 18:58
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غردت قوى الامن الداخلي عبر حسابها على موقع " تويتر" :" كرمال تعيد بأمان وما يجي الدور عليك وتسبب بإنتشار الوباء، ما تنسى الإرشادات الوقائية.

وارفقت التغريدة بهاشتاغ #بالالتزام_منعيد_بأمان #قوى_الامن #لبنان.
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