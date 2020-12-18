جعجع: الأزمة كبيرة.. لكن ما حدا أكبر من ربنا

وكان قد استهل جعجع كلمته بالقول: "طالما نحن قادرون على أن نعيش أجواء مماثلة طالما أن لا خوف علينا ولا خوف على لبنان"، مشيراً إلى أن "هذه السنة نصحنا بعض الأشخاص بأنه انطلاقاً من الظروف القائمة في البلاد، من جائحة كورونا إلى الوضع الاقتصادي المالي يجب ألا نقيم احتفاليّة الميلاد إلا أنه للحقيقة فقد ارتأينا زوجتي ستريدا وأنا أنه خلاف ذلك وبسبب أن الظروف على ما هي عليه والأوضاع صعبة يجب أن نقيم هذه الإحتفاليّة باعتبار أن هذه السنة هي أكثر سنة نحن بحاجة فيها للميلاد والإيمان والرجاء من هذا المنطلق كانت هذه المناسبة".وتابع جعجع: "في هذه المناسبة لا يمكن إلا أن نتذكّر بيروت الجريحة وعذابات أهلها كما لا يمكننا ألا نتذكّر الكرانتينا والمدوّر والصيفي والجميزي ومار مخايل والرميل والأشرفيّة وكل زاوية وكل بقعة وكل بناء وكل بيت من بيوت بيروت وكل مستشفى فيها فقد أتيح لي المجال شخصياً أن أقوم بجولة عليها اليوم الثاني أو الثالث ما بعد الإنفجار حيث كانت المستشفيات أكثر من هو بحاجة للعلاج إلا أنها ضمدت جراحها في أسرع ما يكون وعادت لتطبب الناس".وأوضح جعجع أننا "في هذه المناسبة لا يمكننا أيضاً سوى أن نتذكّر وهذا أمر مشرّف جداً الآلاف من اللبنانيين الشرفاء الأبرار في الوطن وبلدان الإنتشار الذين منذ أن بدأت الأزمة الماليّة الإقتصاديّة، وخصوصاً من بعد انفجار المرفأ، لم يتركوا شيئاً باستطاعتهم القيام به إلا وأقدموا على القيام به من أجل مساعدة أهلهم وذويهم واللبنانيين الآخرين".واستطرد جعجع: "في هذه المناسبة أود أن أذكر وبالتحديد كل من ساعدوا "Ground-0" الأمر الذي مكنها من القيام بما قامت به وبالفعل يمكننا اليوم إن كان "Ground-0" أو نحن أن نعيش أجواء العيد بضمير مرتاح بفضل ما قامت به بفترة قصيرة حيث تمكنت من إعادة مئات العائلات إلى منازلهم ليتمكنوا من استقبال العيد بالشكل المطلوب كما تمكنت من مساعدة مئات العائلات الأخرى لترتيب أوضاعها بالتي هي أحسن".وشكر جعجع أيضاً "اللبنانيين الذين قدموا المساعدات منذ بداية الأزمة الماليّة الاقتصادية الامر الذي مكننا من تقديم حتى اليوم 5 موجات من المساعدات الغذائيّة التي من شأنها في هذه الأزمة أن تكون بمثابة "حسكة" لتسند "الخابية".تجدر الإشارة إلى أن الريسيتال، الذي نظّمته لجنة الأنشطة المركزيّة في حزب "القوّات اللبنانيّة"، أحيته جوقة "Levanos" بقيادة نسرين حصني، كما تخلله نيتين القتهما المسؤولة في جهاز "الإعلام والتواصل" جويل فضول، إلى ترتيلتين من تأليف الرئيس السابق لمصلحة المهندسين في حزب "القوّات اللبنانيّة" نزيه متى وهما: "نوّر العيد" و"بميلادك يسوع".وقالت فضول في النيّة الأولى: "لبنان كان سيبقى مغارة حب ودفئ وسلام، ولن يكون أبداً مغارةً للصوص ولتجار الهيكل. يا طفل المغارة، انت الذي أهلك عاشوا التشرد والفقر والبرد ولم يبق لك سوى مزود لتلد فيه، وتهجرت معهم خوفاً من اضطهاد هيرودس، كن معنا لنبقى ونستمر في لبنان شهوداً للحق والمحبة والحرية، بالرغم من الفقر وشبح الجوع وظلم بعض الهيرودسيين. واحمينا من جائحة كورونا ومن وباء الفساد والجشع والطمع بالمناصب والكراسي انت الذي حطمت بتواضعك كل عروش المجد الباطل، حتى نردد مع الملائكة المجد لله في العلى وعلى الارض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر".أما في النيّة الثانية، قالت: " كل سنة بميلادك نتمنى ميلاد لبنان الجديد. إما في هذه السنة وقبل ميلادك عشنا معمودية مبكّرة، معمودية بيروت الجريحة والحزينة والمنكوبة بالموت والوجع والدمار، وكأنه لا يكفيها الذي حل فيها بالحرب. بيروت اليوم صورة عن لبنان المتألم وأهله المنتظرين أن يحل بينهم سلامك وعدالتك. يا رب، مثل ما سلمت العذراء مريم امرها لروحك القدوس، نسلّمك نحن ايامنا الحاضرة والمستقبلة لتشع بالبركة، وتُظهِر بحكمتك الفرق بين الذين يسعون كالمجوس بتواضع واخلاص وايمان ثابت ليعملوا مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، وبين الذين باستهتارهم واهمالهم ومكابرتهم يرفضون رسالتك التي هي رسالة لبنان الوطن والانسان والمساحة الروحية التي تليق بولادتك دائماً وإلى أبد الآبدين".