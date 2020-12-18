الحجار: غرف حقد سوداء تستمر في سعيها لاغتيال مؤسسة قوى الامن الداخلي

غرد النائب محمد الحجار عبر "تويتر" قائلاً:"‏من محاولة اغتيال العميد سمير شحادة، إلى اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن والرائد الشهيد وسام عيد ورفاقهما من شهداء الواجب، وصولا الى إدعاءات اعتباطية موسمية بحق مؤسسة قوى الأمن الداخلي وقائدها. تستمر غرف حقد سوداء في سعيها الى اغتيال هذه المؤسسة، مرة بمتفجرة و مرّة بفرقعات قضائية".

