لبنان

إرجاء الجلسة الثانية لمحاكمة رياض سلامة أمام القاضي زياد مكنا

Lebanon 24
18-12-2020 | 20:29
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لم تنعقد الجلسة الثانية المحددة بتاريخ اليوم 18 كانون الاول لمحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الرئيس زياد مكنا في دعوى تحالف متحدون، وذلك لعدم ورود مطالعة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، علماً أن الأخيرة كانت استجوبت حاكم مصرف لبنان يوم أمس الخميس 17 كانون الأول، وذلك على خلفية إهدار الدولار المدعوم.
 
 
وكانت الجلسة مقررة للبت بالدفوع الشكلية المبرزة من سلامة والتي يُنتَظَر أن يُصدر فيها القاضي مكنا قراراً مفصلياً قد يؤسّس للماشرة بمحاكمة تاريخية لسلامة وشركاه لحتمية الارتباط الوثيق ما بين السياسات المالية المعتمدة منذ العام 1993 ولغاية تاريخه، والإنهيار التام للعملة الوطنية وتبخّر أموال المودعين.

وفي سياق متصل، ادعت القاضية عون اليوم على مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والعميد حسين صالح بجنحة مشهودة تتعلق بمخالفة أمر قضائي والإخلال بالواجب الوظيفي بعدما منعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية من معاونة عون في التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بملف الهدر في الدولار المدعوم، وكانت عون أحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لإجراء الاستجواب الاستنطاقي.
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