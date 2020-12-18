اعتصام لرابطة المودعين ومجموعات من الحراك احتجاجاً على رعاية مصرفين ريسيتالاً

نفذ عدد من أعضاء رابطة المودعين ومجموعة العمل المباشر في "لحقي" و"الكتلة الثورية" اعتصاماً بعنوان "لن نسمح لمن أهان كرامات الناس بتبييض سمعته من أموالنا"، خلال ريسيتال لكورالي جامعتي اللويزة والأنطونية، يقام برعاية مصرفين.





وأكدت الرابطة في بيان، أن "رسالتها موجهة ضد المصارف التي تحتجز أموال الناس من دون وجه حق"، مؤكدة "عدم السماح لاحتفالات كهذه أن تكون منصة لتلميع الصورة المقيتة للمصارف وأصحابها، الذين يجب أن يكون هدفهم توظيف أموالهم وممتلكاتهم لوضع خطة لإعادة رسملة المصارف، تمهيدا لإعادة الحقوق إلى المودعين".