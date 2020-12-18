عبد الصمد في اليوم العالمي للغة العربية: نأمل أن توحدنا لتحقيق أهداف التنمية والسلام

غردت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر "تويتر" قائلة: "في ظل التفكك الذي يعيشه عالمنا العربي، نأمل أن نحافظ على اللغة العربية بعيدا من التحريف والتشويه، وألا تتحول لغة الضاد إلى لغة الاضداد، وألا تكون رابطنا الوحيد، بل توحدنا لغة التضامن العربي ولغة الحوار العربي، بغية تحقيق أهداف التنمية والاستقرار والسلام".



وأرفقت تغريدتها ب"هاشتاغ: "اليوم العالمي للغة العربية".