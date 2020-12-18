قيادة الجيش : 3 زوارق حربية اسرائيلية معادية خرقت المياه الاقليمية اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 18/ 12/ 2020 عند الساعة 00.19 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 333 مترا ولمدة 21 دقيقة، حيث أقدم عناصره على إطلاق عدة رشقات نارية بإتجاه المياه الإقليمية المذكورة.





وعند الساعة 5.25 أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 203 أمتار، ولمدة 3 دقائق.



وعند الساعة 6.50 أقدم زورق مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 240 مترا، ولمدة 5 دقائق.