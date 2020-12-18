تعميم داخلي للتيار الوطني الحر... لمقاطعة قناة الجديد

صدر تعميم داخلي ضمن "التيار الوطني الحر" جاء فيه: "بعد الحملة اللاأخلاقية والبعيدة عن قيمنا الوطنية وعن المهنية والمناقبية التي تقودها قناة الجديد على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر، ما يتخطى الاستهداف الى سؤالنا المشروع عن الهدف المشبوه، ندعو كافة كوادر ومسؤولي التيار الى مقاطعة قناة الجديد وذلك الى حين عودتها الى مهنيتها وأخلاقيات المهنة والحد الادنى من القيم الوطنية والاجتماعية. نطلب من الجميع الالتزام بهذا القرار حتى إشعار آخر".