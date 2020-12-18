فيديو لطفلة تقاوم السرطان... وترتّل مع الحريري

نشر موقع mtv على فيديو زيارة الطفلة ماريتا رعيدي، التي تقاوم مرض السرطان، إلى بيت الوسط، حيث التقت رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، عشيّة عيد الميلاد.







ورنّمت الطفلة ماريتا ترتيلة "إنتَ البسمة" أثناء التقاط الحريري "فيديو" معها.