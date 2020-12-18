بعد الإشكال الأخير.. مداهمات للجيش في دير عمار

نفذ الجيش مداهمات في منطقة دير عمار شمال طرابلس، بحثاً عن المشاركين في الاشكال الذي وقع منذ عدة ايام في دير عمار المنية، والذي أدى الى مقتل شخصين من "ال جابر" واصابة شخص ثالث.



وتمكنت العناصر من توقيف 6 اشخاص ومصادرة عدة دراجات نارية في حين تستمر ملاحقة متورط آخر.