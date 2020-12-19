لبنان

حِراك مالي في سوق القطع

Lebanon 24
19-12-2020 | 00:08
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تشهد سوق القطع في بيروت حراكاً مالياً، يتجاوز حاجات السوق، إلى رواتب بالعملة اللبنانية، يوفرها الصرافون، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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