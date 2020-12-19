عون والراعي بحثا وحدة المعايير.. رغبة سيد بكركي بمعالجة الثغرات

قالت مصادر مطلعة لـ "اللواء" ان "الرئيس ميشال عون والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي بحثا في مقصد رئيس الجمهورية حول وحدة المعايير".





ولفتت إلى أن "البطريرك الراعي وضع رئيس الجمهورية في جو لقائه مع الحريري وتحدث الرئيس عون عن أن الهدف هو تشكيل حكومة منتجة وفاعلة ويكون بأستطاعتها مواجهة الأمور الراهنة داخليا وإقليميا وتواجه المخاطر". وأكدت أن "ثمة نقاط كانت ملتبسة لدى الراعي أضحت واضحة على أن الراعي لم يحمل طرحا أو مبادرة أو وساطة إنما شدّد على أهمية التواصل بينهما من أجل الإسراع في تأليف الحكومة".ولفتت إلى أن "البطريرك الراعي وضع رئيس الجمهورية في جو لقائه مع الحريري وتحدث الرئيس عون عن أن الهدف هو تشكيل حكومة منتجة وفاعلة ويكون بأستطاعتها مواجهة الأمور الراهنة داخليا وإقليميا وتواجه المخاطر".

وأكد رئيس الجمهورية وفق المصادر إن "لا مانع لديه في التواصل مع الرئيس المكلف". وفهم من الراعي أن "عون لم يأت على ذكر الثلث المعطل ابدا اما في موضوع التواصل فقال عون أنه إذا كان هناك أمر مطلوب منه فهو حاضر"، لافتا إلى أن "لا مشكلة مع الحريري ويمكنه التواصل معه في أي لحظة".

وأفيد أن "سيد بكركي أبدى رغبة في معالجة الثغرات وتأليف حكومة تمارس دورها وتنجز مهمامها وتلتفت إلى شؤون المواطنين".