المجلس الأعلى اللبناني - السوري

يُلاحظ غياب أي تحرك ونشاط للمجلس الأعلى اللبناني - السوري، في حين أن رئيسه والعاملين فيه يتقاضون رواتبهم ومخصصاتهم بشكل طبيعي في ظل تساؤلات عن جدوى هذه المدفوعات