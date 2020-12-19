17
o
بيروت
22
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الدولارات العراقية
Lebanon 24
19-12-2020
|
04:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
زداد كميات الدولارات المسماة "عراقية" في الاسواق اللبنانية ويتحدث صرافون شرعيون عن تجار سوريين معروفين في شارع الحمراء يروجون هذه الدولارات تحت اعين القوى الامنية
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
في نهاية الأسبوع.. اليكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة
Lebanon 24
في نهاية الأسبوع.. اليكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة
19/12/2020 09:58:52
19/12/2020 09:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بـ5500 ليرة وهذا ما سيجري بالمصارف.. سيناريوهان ينتظران لبنان
Lebanon 24
الدولار بـ5500 ليرة وهذا ما سيجري بالمصارف.. سيناريوهان ينتظران لبنان
19/12/2020 09:58:52
19/12/2020 09:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعات الخاصة... الى رفع الاقساط وبالدولار
Lebanon 24
الجامعات الخاصة... الى رفع الاقساط وبالدولار
19/12/2020 09:58:52
19/12/2020 09:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات الـLBCI: القاضية غادة عون تتقدم بشكوى بحق اللواء عماد عثمان والعميد حسين صالح بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفي وذلك بعدما منعت المديرية العامة لقوى الأمن مفرزة الضاحية من معاونة عون في تحقيقات الدولار المدعوم
Lebanon 24
معلومات الـLBCI: القاضية غادة عون تتقدم بشكوى بحق اللواء عماد عثمان والعميد حسين صالح بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفي وذلك بعدما منعت المديرية العامة لقوى الأمن مفرزة الضاحية من معاونة عون في تحقيقات الدولار المدعوم
19/12/2020 09:58:52
19/12/2020 09:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
الدولار العراقي
تابع
الأكثر قراءة
طلبت من مسافر إيصال حقيبتها إلى الطائرة.. فحصل ما لم يكن في الحسبان
Lebanon 24
طلبت من مسافر إيصال حقيبتها إلى الطائرة.. فحصل ما لم يكن في الحسبان
19:16 | 2020-12-18
18/12/2020 07:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت الكثير من وزنها.. ليلى عبداللطيف تتوقع للـ2021: مجاعات واغتيالات ورؤساء لن ينجوا من "كورونا"! (فيديو)
Lebanon 24
فقدت الكثير من وزنها.. ليلى عبداللطيف تتوقع للـ2021: مجاعات واغتيالات ورؤساء لن ينجوا من "كورونا"! (فيديو)
12:00 | 2020-12-18
18/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام 2020 الأخيرة.. صندوق المفاجآت السعيدة لمواليد 5 أبراج!
Lebanon 24
أيام 2020 الأخيرة.. صندوق المفاجآت السعيدة لمواليد 5 أبراج!
15:00 | 2020-12-18
18/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اوجيرو تستبدل رمز الهاتف الأرضي 0 بالرمز 2.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
اوجيرو تستبدل رمز الهاتف الأرضي 0 بالرمز 2.. اليكم التفاصيل
13:01 | 2020-12-18
18/12/2020 01:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون يسرقون مطعم "ماكدونالدز" في زحلة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
مسلحون يسرقون مطعم "ماكدونالدز" في زحلة.. إليكم التفاصيل
20:11 | 2020-12-18
18/12/2020 08:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:44 | 2020-12-19
ما حقيقة"إطلالة" الجميل وجعجع على قناة إسرائيلية؟
09:43 | 2020-12-19
هل ينجح الراعي حيث فشل الآخرون؟
09:33 | 2020-12-19
"كورونا موجود بقوة بيننا".. أبيض يحذر من خسارات بالأرواح
09:18 | 2020-12-19
المصلحة الوطنية لليطاني تتابع إخلاء مبنى العاقبية في البيسارية
09:00 | 2020-12-19
تنحي صوان أو الإطاحة به.. الطائفية تفجر تحقيق المرفأ
08:43 | 2020-12-19
خلية الازمة في القبيات: 24 حالة إيجابية
فيديو
شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)
18:00 | 2020-12-18
19/12/2020 09:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
15:00 | 2020-12-17
19/12/2020 09:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
19/12/2020 09:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact