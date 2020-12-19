لبنان

الدولارات العراقية

Lebanon 24
19-12-2020 | 04:58
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زداد كميات الدولارات المسماة "عراقية" في الاسواق اللبنانية ويتحدث صرافون شرعيون عن تجار سوريين معروفين في شارع الحمراء يروجون هذه الدولارات تحت اعين القوى الامنية
المصدر: النهار
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الدولار

الدولار العراقي

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