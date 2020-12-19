شقيق نعيم قاسم والوزارة الخدماتية

لوحظ تردد شقيق نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إلى وزارة خدماتية حيث مديرها العام محسوب على الحزب لتنسيق العلاقة بينه وبين الوزير المحسوب على 8 آذار.

