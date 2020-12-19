لبنان

ارجاء اجتماع لجنة الأمناء في البنك الدولي

Lebanon 24
19-12-2020 | 04:40
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عُلم أن لجنة الأمناء في البنك الدولي أجلت اجتماعها المخصص لبت القرض الذي يطلبه لبنان لدعم العائلات الأكثر فقراً حتى السابع من كانون الثاني من العام الجديد.
المصدر: نداء الوطن
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لجنة الأمناء في البنك الدولي

لبنان

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