لبنان

دفعة جديدة من العقوبات

Lebanon 24
19-12-2020 | 04:45
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دفعة جديدة من العقوبات ستصدر قريباً وستطال مجموعة شخصيات من توجهات عدة.
المصدر: نداء الوطن
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