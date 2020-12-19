ربطة الخبز بـ 250 ليرة فقط في طرابلس!

نظراً للاوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع السلع الغذائية ومنها الخبز وللوقوف الى جانب اهالي مدينة طرابلس بلفته مميزة قام صاحب سوبر ماركت "الاميرة" في منطقة محرم في طرابلس ببيع ربطة الخبز بـ250 ليرة لبنانية فقط، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وقد كتب على صفحته إنه: "حبًا منا لأهلنا ووقوفًا معهم على قدر استطاعتنا ورفضًا لغلاء الأسعار الجنوني ورفع الدعم عن الطحين والمواد الغذائية نعلن عن عرض العروض بيع ربطة الخبز يوم السبت بإذن الله تعالى بـ250 ليرة لبنانية فقط لا غير، على أن تكون للعائلة الواحدة كحد أقصى 4 ربطات خبز، نسأل الله الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول".