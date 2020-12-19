اطلاق نار على مقهى وتوقيف شخص في التبانة

تجدد مساء الجمعة الاشكال الذي كان قد وقع صباحاً في منطقة التبانة بين عدد من الشبان، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وقد قام احد الشبان داخل سيارة باطلاق النار باتجاه مقهى يعود لـ"ال السماك" في التبانة من دون وقوع اصابات.وعمل الجيش على تطويق المكان وملاحقة احد المتورطين وتوقيفه.