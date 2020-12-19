8 أشهر قاسية.. حزب يطلب من مناصريه أخذ الإحتياطات اللازمة

أسرّ حزب سياسي لمناصريه بأن يأخذوا كل الإحتياطات اللازمة معيشياً وإقتصادياً وأن يكونوا على أهبة الإستعداد لمواجهة نحو 8 أشهر قاسية، وفق ما أفادت "الجمهورية".

