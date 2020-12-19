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لبنان
8 أشهر قاسية.. حزب يطلب من مناصريه أخذ الإحتياطات اللازمة
Lebanon 24
19-12-2020
|
06:26
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أسرّ حزب سياسي لمناصريه بأن يأخذوا كل الإحتياطات اللازمة معيشياً وإقتصادياً وأن يكونوا على أهبة الإستعداد لمواجهة نحو 8 أشهر قاسية، وفق ما أفادت "الجمهورية".
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