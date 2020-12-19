لبنان

بطاقة إنتخابية تموينية!

Lebanon 24
19-12-2020 | 06:31
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إقترح قطب معارض أن يُطلق على البطاقة التموينية إسماً جديداً هو «بطاقة إنتخابية تموينية» على أبواب إنتخابات 2022 إن جرت، بحسب "الجمهورية".
المصدر: الجمهورية
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