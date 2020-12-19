مسؤول كبير: الله يرحم البلد.. علينا أن نحضّر أنفسنا للأسوآ

قالت "الجمهورية" إن مسّت بالخلل كل مؤسسات الدولة من دون استثناء، وصوّرتها بؤراً للارتكابات والاختلاسات، تتبدّى نتيجة وحيدة لخّصها مسؤول كبير بقوله لـ"الجمهورية": "الله يرحم البلد، لقد انتهى ولم يبق منه شيء، وما علينا سوى أن نحضّر أنفسنا للأسوأ".