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لبنان
مسؤول كبير: الله يرحم البلد.. علينا أن نحضّر أنفسنا للأسوآ
Lebanon 24
19-12-2020
|
06:59
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قالت "الجمهورية" إن مسّت بالخلل كل مؤسسات الدولة من دون استثناء، وصوّرتها بؤراً للارتكابات والاختلاسات، تتبدّى نتيجة وحيدة لخّصها مسؤول كبير بقوله لـ"الجمهورية": "الله يرحم البلد، لقد انتهى ولم يبق منه شيء، وما علينا سوى أن نحضّر أنفسنا للأسوأ".
المصدر: الجمهورية
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