خلية الازمة في القبيات: 24 حالة إيجابية

أعلنت خلية الأزمة في القبيات في بيان، أن "إجمالي عدد الحالات الإيجابية حاليا في القبيات هو 24 حالة".وجددت الدعوة الى ضمان الأمن الصحي في البلدة عبر المساهمة في تكاليف مكافحة كورونا على الصفحة المخصصة لهذه الأزمة عبر الرابط:https://www.facebook.com/KobayatCoronaFinancialSupport/كما، أعلنت أنه تم تسجيل حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا لأحد أبناء البلدة، وهو ملتزم الحجر المنزلي، وطلبت من المخالطين الإتصال بأحد الخطين الساخنين: 70/703392 و 71/743192.